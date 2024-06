Chaleur : Le mercure dépassera de 8°c les normales saisonnières, ce samedi

Les températures enregistreront, ce samedi, une hausse considérable dépassant les normales saisonnières de 8°c, a indiqué Sobhi Ben Ahmed, ingénieur à l’Institut national de la météorologie (INM), dans une déclaration à l’agence TAP.

Selon lui, cette hausse se fera ressentir, particulièrement, dans les régions du nord-ouest, notamment, le Kef, Jendouba et Siliana où les températures maximales atteindront 43°c et seront accompagnées d’un vent de sirocco, sachant que les normales saisonnières du mois de juin varient entre 27°c et 31°c dans les régions côtières, et entre 32°c et 37°c dans le reste des régions..

L’augmentation des températures dans ces régions résulte de vents de secteur sud-ouest en provenance du désert algérien, lesquels sont porteurs d’une masse d’air chaude et sèche, a expliqué Ben Ahmed.

Et d’ajouter que le mercure grimpera à 38°c à Tunis, à partir de cette après-midi, alors qu’un vent de sirocco soufflera sur la capitale.

Pour ce qui est des régions côtières de l’est, les températures varieront entre 31°c et 36°c. Elles seront comprises entre 37°c et 43°c dans le reste des régions.

S’agissant de la mer, elle sera peu agitée et favorable à la baignade dans la plupart des régions côtières, à l’exception de la zone Serrat.

D’après l’ingénieur de l’INM, une baisse relative des températures est attendue à partir de dimanche 9 juin dans les régions du nord, en raison de courants d’air venant du nord. Cependant, la chaleur persistera dans le centre et le sud. Enfin, le mercure devrait baisser dans tout le pays à partir du mercredi 12 juin.