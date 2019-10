L’artiste Lotfi Bouchnak s’associe au Rotary Club dans sa lutte contre la polio

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale « END Polio » visant à éradiquer cette maladie infectieuse paralysante et potentiellement mortelle qui touche plus particulièrement les enfants de moins de cinq ans, le Rotary Club de Tunisie District 9010 a concocté un programme riche et varié.

Après la parade des voitures et vélos organisée le 20 octobre, les rotariens tunisiens ont organisé une conférence de sensibilisation à cette action animée par le professeur Ramzi Ouhichi de l’OMS et les docteurs Ghorbel et Larbi.

Ces manifestations continueront le mercredi 6 novembre à la cité de la culture à travers l’organisation d’un méga gala artistique offert gracieusement par le maestro Lotfi Bouchnak. Les bénéfices serviront à soutenir les efforts pour améliorer la prévention dans le domaine de la santé.

Il est à rappeler que le Rotary s’efforce d’éradiquer la poliomyélite depuis plus de 30 ans et qu’il n’a jamais été aussi près de son objectif.