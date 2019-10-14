Présidentielle 2019 : Kaïs Saïed prêtera serment devant l’actuel Parlement (vidéo)

Abdelfattah Mourou, vice-président d’Ennahdha et actuel président par intérim de l’ARP, était sur les ondes de Shems Fm pour affirmer que le président élu prêtera serment devant les députés de l’actuel Parlement.
Il faut savoir que le président prendra ses fonctions à partir du 30 octobre, alors que le nouveau Parlement ne sera installé que le 30 novembre 2019.
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عبد الفتاح مورو : رئيس الجمهورية سيؤدي اليمين أمام المجلس المتخلي
رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو :▪ كان ممكن أني نوصل للرئاسة▪ لأول مرة بعد الثورة رئيس الجمهورية سيؤدي اليمين أمام المجلس المتخلي▪ ننتظر إنتهاء الطعون وإعلان النتيجة النهائية▪ رئيس المجلس يعقد جلسة لمكتب المجلس الدي يقرر إنعقاد جلسة ممتازة لسماع الرئيس الجديد▪ من بعد يذهب لقصر قرطاج لتسلم مهامة من الرئيس المتخلي▪ محمد الناصر سيغادر قصر قرطاج ويرجع إلى باردو▪ محمد الناصر طلب أن لايعود إلى مجلس النواب▪ طلب مني تولي مهام رئاسة المجلس▪ في ظرف 15 يوم من إعلان النتائج النهائية للتشريعية يدعو إلى إنعقاد أول جلسة للمجلس الجديد▪ 77% موش حاجة ساهلة في الإنتخابات خاصة في بلد يكره الـ99%▪ التهاني للرئيس الجديد مع الدعاء له أن ينجح▪ شخصية رئيس الجمهورية سيكون شخصية مجمعة للتونسيين لتكوين قوة ضغط مغيرة▪ هذه التغييرات تعني كل الطيف السياسي▪ الرئيس الجديد سيقدم مشروع متكامل▪ أنا مع كل مايصلح الشأن العام والنظام السياسي للبلاد لكن لا للذهاب في المجهول▪ الأستاذ سعيد يؤمن بنظام لم يتم تطبيقه اليوم في العالم▪ نحتاج لأن نفهم هذا النظام الذي هو لحد الآن نظري فقط▪ النظام السياسي يقوم على مبادئ وخاصة على آليات▪ مشروع سعيد يحتاج إلى توضيح▪ سنوات حكم سعيد ستكون صعبة عليه خاصة
Publiée par ElMatinale – Shems FM sur Lundi 14 octobre 2019