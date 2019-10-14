Présidentielle 2019 : Kaïs Saïed prêtera serment devant l’actuel Parlement (vidéo)

عبد الفتاح مورو : رئيس الجمهورية سيؤدي اليمين أمام المجلس المتخلي

رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو :▪ كان ممكن أني نوصل للرئاسة▪ لأول مرة بعد الثورة رئيس الجمهورية سيؤدي اليمين أمام المجلس المتخلي▪ ننتظر إنتهاء الطعون وإعلان النتيجة النهائية▪ رئيس المجلس يعقد جلسة لمكتب المجلس الدي يقرر إنعقاد جلسة ممتازة لسماع الرئيس الجديد▪ من بعد يذهب لقصر قرطاج لتسلم مهامة من الرئيس المتخلي▪ محمد الناصر سيغادر قصر قرطاج ويرجع إلى باردو▪ محمد الناصر طلب أن لايعود إلى مجلس النواب▪ طلب مني تولي مهام رئاسة المجلس▪ في ظرف 15 يوم من إعلان النتائج النهائية للتشريعية يدعو إلى إنعقاد أول جلسة للمجلس الجديد▪ 77% موش حاجة ساهلة في الإنتخابات خاصة في بلد يكره الـ99%▪ التهاني للرئيس الجديد مع الدعاء له أن ينجح▪ شخصية رئيس الجمهورية سيكون شخصية مجمعة للتونسيين لتكوين قوة ضغط مغيرة▪ هذه التغييرات تعني كل الطيف السياسي▪ الرئيس الجديد سيقدم مشروع متكامل▪ أنا مع كل مايصلح الشأن العام والنظام السياسي للبلاد لكن لا للذهاب في المجهول▪ الأستاذ سعيد يؤمن بنظام لم يتم تطبيقه اليوم في العالم▪ نحتاج لأن نفهم هذا النظام الذي هو لحد الآن نظري فقط▪ النظام السياسي يقوم على مبادئ وخاصة على آليات▪ مشروع سعيد يحتاج إلى توضيح▪ سنوات حكم سعيد ستكون صعبة عليه خاصة

Publiée par ElMatinale – Shems FM sur Lundi 14 octobre 2019