Tunisie Telecom – Poulina  : On ne change pas un partenariat qui marche 

Partenaires depuis 2006, Tunisie Telecom et Poulina Group Holding ont annoncé, ce jeudi 3 octobre 2019, la reconduction et le renforcement de leur partenariat.

La nouvelle convention a été signée par Moez Lidinellah Mokaddem, directeur général de PGH, et Mohamed Fadhel Kraiem, président directeur général de Tunisie Telecom.

En vertu de cette convention, Tunisie Telecom offre à l’ensemble des filiales de Poulina Group Holding une large gamme de solutions de télécommunications (Fixe, Mobile, VOIP, MPLS, FOI…).

Poulina pourra de la sorte superviser l’ensemble de ses moyens de communication, améliorer les interactions et la collaboration entre ses salariés répartis sur l’ensemble de ses filiales, optimiser les processus de support et d’achat et réduire les coûts.

Dans la même optique, une deuxième convention de collaboration a été signée entre Dataxion – filiale de PGH- et Tunisie Telecom, pour faire bénéficier leurs clients communs des meilleures offres d’hébergement des données informatiques et télécommunications.

A souligner au passage que la cérémonie de signature de ces deux conventions de partenariat s’est déroulée au siège de Poulina en présence des hauts responsables des deux partenaires.

Au terme de la cérémonie de signature, Moez Lidinellah Mokaddem, soulignera qu’à travers ce partenariat avec Tunisie Telecom -opérateur global qui dispose de la meilleure infrastructure, d’un savoir-faire inégalé et d’une expertise développée en matière des technologies de pointe-, Poulina Group Holding est conforté dans son rôle de locomotive de l’économie nationale.

Pour sa part, Mohamed Fadhel Kraiem n’a pas manqué d’exprimer la fierté de Tunisie Telecom d’être le partenaire privilégié du fleuron de l’économie tunisienne, en l’occurrence Poulina Group Holding. «Nous mettons toute notre expertise et notre savoir-faire à la disposition de notre partenaire afin de concrétiser ses objectifs de plus en plus ambitieux à l’échelle nationale et internationale», dira M. Kraiem.