Législatives 2019 : Les listes “horriyet” et “kolona lel watan” poursuivent leurs campagnes électorales

La liste indépendante “horriyet” (libertés) candidate aux législatives 2019 dans la cironscription de l’Ariana, poursuit sa campagne électorale pour faire connaitre son programme auprès des citoyens de la région notamment à Mnihla.

Moez Haj Mansour, tête de cette liste, a présenté dimanche à Mnihla les grandes lignes du programme de cette liste composée essentiellement de jeunes, indiquant que le but de la création d’une liste indépendante est de se tenir à égale distance de tous les partis et idéologies.

Le programme électoral de la liste est axé surtout sur l’amélioration des secteurs du transport public, de la santé, de l’enseignement, de l’agriculture, de l’industrie, des services, de l’emploi et du commerce.

De son côté, les candidats de la liste de coalition “kolona lel watan” ont choisi le contact direct avec les citoyens dans les cafés, les espaces commerciaux et les quartiers résidentiels à Raoued, la cité Ettadhamon et à la ville de l’ariana, où ils ont rencontré essentiellement les jeunes et les ont incité à effectuer leur devoir électoral et à choisir la bonne liste pour faire parvenir leurs voix et leurs soucis au sein du parlement.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Lotfi Guelmami, tête de liste, a passé en revue les plus importants points du programme électoral de cette liste qui aspire à trouver des solutions aux problèmes environnementaux, fonciers et sociaux en plus de renforcer les structures sécuritaires par les équipements de pointe et les ressources humaines nécessaires ainsi qu’intensifier les patrouilles de sécurité dans l’entourage des établissements éducatifs et développer les secteurs agricoles et industriels.

La liste a aussi pour but de renforcer l’employabilité des jeunes à travers fournir les crédits pour encourager le lancement des petites entreprises et des initiatives privées et lutter contre toutes les formes de criminalité et de violence en plus d’appliquer la loi.