Législatives 2019 : les listes de Tayar el Mahaba et Echaab poursuivent leurs campagnes électorales

Les candidats de la liste du parti “Tayar El Mahaba” dans la circonscription de Gafsa aux élections législatives 2019 se sont rendus dimanche, dans les délégations de Moulares et de Redeyef afin de connaître leur programme électoral, aux citoyens de ces régions.

Noura Jabnouni, tête de cette liste, a déclaré dans une déclaration à l’agence TAP, que l’objectif de sa participation à cette échéance électorale n’es pas seulement d’être candidate mais d’être au service des citoyens, pour faire connaitre leurs préoccupations et proposer des solutions aux dossiers de développement à travers un programme comportant 13 points résumant les besoins et les aspirations des habitants du gouvernorat de Gafsa.

Elle a ajouté, dans ce contexte, qu’à travers le contact direct avec les électeurs, le parti présente son programme qui a pour objectif de créer des opportunités d’emploi pour réduire le chômage, traiter le dossier des ouvriers des chantiers et les différents mécanismes d’emplois précaires.

“En cas de victoire, la liste défendra le projet de création d’un pôle de recherche scientifique dans la région et mettra en place un plan pour dynamiser l’activité de l’aéroport international de Gafsa-Ksar”, a-t-elle dit.

Les problématiques de l’eau potable et d’irrigation figurent aussi, parmi les priorités de leur programme électoral en plus du dossier des terrains domaniales et la situation du secteur de la santé et de la femme rurale outre l’accélération de la mise en oeuvre des projets bloqués, a-t-elle indiqué .

Elle a assuré que la liste a des solutions pour tous ces problèmes, appellant les électeurs à avoir confiance en cette liste et à voter pour elle le 6 octobre prochain.

Par ailleurs, les candidats de la liste du parti Achaab, avec Haykel Mekki, tête de liste, se sont déplacés dans les délégations de Ksar et Sidi Aich où ils ont distribué des dépliants de présentation de leur programme électoral.

Le membre du conseil national du parti et coordinateur régional de la campagne électorale, Nadhem Abdelli, a estimé que l’accélération de la réalisation de l’hôpital multidisciplinaire et dotation du reste des hôpitaux de la région des équipements médicaux nécessaires et la création d’un centre régional de carcinologie, figurent parmi les priorités de la liste pour la région de Gafsa.

Il a également appelé le gouvernement à trouver des solutions au problème du manque de l’eau potable à Gafsa.

Les députés du mouvement Echaab, affirment qu’au cas ou ils accèderont au parlement, ils feront de leur mieux pour mettre en oeuvre le projet du passage frontalier de la région “Oklat Hamad” situé sur les frontières tuniso-algériennes ainsi que la création d’une zone franche outre la lutte contre la corruption sur les plans régional et national.

Quelque 70 listes partisanes, indépendantes ou de coalition sont en lice dans la circonscription de Gafsa aux législatives 2019 pour gagner les 7 places de cette circonscription dans le parlement.