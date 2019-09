Tunisie : Les services vétérinaires organisent une campagne de vaccination gratuite

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée le 28 septembre de chaque année, la direction générale des services vétérinaires et les services de la production animale dans les commissariats régionaux relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche seront ouverts les 29 et 30 septembre 2019 pour acceuillir les citoyens et les écoliers désireux d’obtenir des données sur cette maladie.

Le ministère précise dans un communiqué, publié jeudi, que les propriétaires d’animaux qui ont raté la campagne annuelle de vaccination peuvent également vacciner leurs chiens et chats gratuitement dans les points suivants:

Gouvernorat de la Manouba:Le collège cité des jeunes à Douar Hicher

Gouvernorat de Tunis:Cité Erriadh à la Marsa (Carrefour Express à Bousalsla)

La Souka:Montazeh Hannibal

Cité El Ghazela:devant Tunisie Télécom

Raoued:devant l’école de la cité El Yamama à Sidi Amor

Gouvernorat de Ben Arous:Espace Miami El Mourouj 1