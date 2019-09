Nouveau partenariat entre le ministère des Affaires Culturelles et la Municipalité de la ville de Tunis

Une convention de partenariat pour la mise en oeuvre de projets culturels et artistiques entre le ministère des Affaires Culturelles et la Municipalité de la ville de Tunis, a été signée, lundi, au siège du ministère à la Kasbah.

Le texte de la convention stipule le soutien à la “Troupe de la ville Tunis de théâtre”, la relance de la “Troupe de la municipalité de la ville Tunis de musique arabe”, la dynamisation du “Centre culturel de la ville de Tunis” et le parrainage du “festival de la Médina de Tunis”.

En vertu de ce partenariat, les parties signataires s’engagent aussi à appuyer mutuellement l’organisation des festivals et manifestations culturelles et artistiques et le secteur des arts plastiques dans la Capitale. Il s’agit principalement d’instaurer un partenariat entre la Municipalité de Tunis et le Musée d’Art moderne et Contemporain ainsi que l’échange d’oeuvres d’art, -dont le siège est à la Cité de la Culture-, au cours des expositions coorganisées par ces deux parties.

Mohamed Zine Elabidine, ministre des Affaires Culturelles a souligné l’importance de ce partenariat culturel et artistique dans la valorisation du patrimoine historique et civilisationnel national. Cet objectif sera favorisé par l’installation de structures de médiation culturelle qui oeuvrent à promouvoir davantage l’action culturelle dans le pays, a-t-il expliqué.

Souad Abderrahim, Maire de la ville de Tunis a indiqué le grand intérêt de la Municipalité de Tunis pour l’action culturelle à travers des plans de travail et partenariats avec les secteurs public et privé. Ce nouveau cadre de partenariat ouvrira, à son avis, la voie à la réalisation de projets culturels dans des espaces ouverts aux citoyens qui coupent avec les espaces traditionnels fermés.

Ce partenariat devra aider à coordonner les efforts pour développer davantage les activités culturelles et créatives, notamment dans la Capitale et traduire aussi le principe du droit à la culture inscrit dans la Constitution tunisienne. La démocratisation de la culture de proximité et citoyenne serait un vecteur de développement en lien avec l’emploi et l’économie culturelle numérique qui converge dans la valorisation et la sauvegarde du patrimoine et la mémoire collective tunisienne.