Le président de l’UTICA reçoit une délégation de « 3eich Tounsi »

Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), et plusieurs membres du Bureau exécutif et de responsables de l’UTICA, ont reçu, le 23 septembre 2019 au siège de l’organisation, des représentants des listes électorales de « 3eich Tounsi » pour les législatives 2019, à leur tête Olfa Terrass.

Les représentants de « 3eich Tounsi » ont présenté leur programme électoral et leurs positions sur un certain nombre de questions économiques et sociales.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions qu’organise l’UTICA avec des représentants des partis et des listes indépendantes aux élections législatives prévues pour le 6 octobre 2019.