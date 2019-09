Le ministre de la Défense visite des établissements militaires dans le sud tunisien

Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, s’est rendu, mardi, à Kebili, où il a visité le 2e régiment territorial saharien et s’est enquis des conditions de travail et de vie des militaires dans la région.

Il a, également, visité l’unité méhariste à Douz et inspecté le poste de police avancé dans la localité d’el-Mohdeth.

Dans une adresse aux militaires, Zbidi a salué la contribution de l’institution militaire dans la réussite du premier tour de la présidentielle, les invitant à poursuivre sur la même lancée pour les échéances électorales à venir.

Il les a exhortés à continuer de défendre la patrie et de la protéger contre les menaces intérieures et extérieures.

Le ministre de la Défense a mis en exergue l’importance des dimensions militaires, sécuritaires, socioéconomiques et humanitaires du 2e régiment territorial saharien au vu des nombreuses menaces auxquelles le pays fait face, dont en premier lieu le terrorisme, la contrebande, le crime organisé et la migration irrégulière.

Il a, dans ce sens, salué les efforts des membres du régiment dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé ainsi que le trafic d’armes, de marchandises, de denrées alimentaires et de médicaments, et ce malgré les conditions climatiques difficiles dans la région.

“Nous continuerons de renforcer les capacités opérationnelles et de combat des militaires dans la région en multipliant les formations ciblées, en développant les activités de renseignement dans le cadre de la coopération internationale et en acquérant les équipements et matériels nécessaires afin de faire face à toutes les menaces”, a-t-il dit.

Par ailleurs, le ministre a insisté sur l’importance des zones frontalières, un pilier essentiel pour la préservation de la sureté nationale, affirmant la nécessité de les développer, à l’instar de l’expérience réussie de Rjim Maatoug.

Il a déclaré que les prérogatives de l’Office de développement de Rjim Maatoug ont été élargies pour englober la localité d’el-Mohdeth et ce en lançant un projet d’agriculture irriguée en collaboration avec l’Armée nationale et les structures concernées de l’Etat et avec l’aide de pays amis dans le cadre de la coopération internationale.

Concernant le développement durable dans le Sahara, Zbidi a indiqué que son département œuvre à la création de projets structurels en collaboration avec les structures concernées de l’Etat pour une dynamique nouvelle dans les différents domaines, notamment à travers le réaménagement de l’aéroport militaire de Remada, le parachèvement de la construction des routes entre Remada et el-Borma et entre Remada et Borj el Khadra, la création d’une “ceinture verte environnementale” contre l’avancée du sable, l’exploitation des énergies renouvelables et la valorisation des spécificités géographiques des zones sahariennes et de son patrimoine culturel.