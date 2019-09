CHAN 2020 (qualfications) : Tunisie-Libye (1-0)

Mondher Kebaier (entraîneur du onze tunisien): “Nous espérions remporter à domicile une large victoire qui nous faciliterait la tâche pour la manche retour, mais la valeur de la formation adverse et la condition physique de nos joueurs ont en décidé autrement.

Nous avons raté la première mi-temps et parvenu a rectifié le tir durant la seconde période grâce notamment au rôle important joué par les arrières latéraux dont le travail a porté ses fruits, à savoir le but de la victoire. Dans trois semaines, l’équipe aura certainement un meilleur visage et une meilleure forme aux plans individuel et collectif”.

Adel Sellimi (entraîneur-adjoint): “Ce qu’on retiendra principalement de ce match c’est la première mi-temps complètement ratée, puis la belle réaction en deuxième mi-temps avec plusieurs occasions ratées, de bonnes prestations individuelles et un but marqué qui nous a permis de s’imposer”.

Moez Ben Cherifia (gardien de but du onze tunisien): “C’était un match difficile pour notre groupe à qui manque encore d’automatismes. Heureusement que nous avons très vite trouver des points forts sur lesquels nous avons pu développer un meilleur jeu et sortir avec un résultat positif pour avancer et continuer à travailler sereinement”.

Hamza mathlouthi (défenseur du onze tunisien): “On ne peut encore dire que le résultat d’aujourd’hui est positif qu’après avoir remporté la deuxième manche. Entre la Tunisie et la Libye chaque match est considéré comme un derby dans lequel il y’a toujours de l’intensité et ce soir nous avons manqué de force pour s’imposer largement”.

Alaa Marzouki (Milieu offensif du onze tunisien): “Il est toujours difficile de s’imposer largement dans un derby. Hormis la première mi-temps ou on était hors sujet, nous nous sommes procuré beaucoup d’occasions en seconde mi-temps et parvenu à marquer sans encaisser de but. On envisagera le match retour différemment avec surtout un groupe mieux préparé”.