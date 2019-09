Ligue 2 (1ère journée) : Nouvelle saison, nouvelle campagne pour l’accession en Ligue 1

La Ligue 2 professionnelle de football reprend ses droits à partir de demain samedi pour une nouvelle saison (2019-2020) qui s’annonce prometteuse.

Dès la première journée, la concurrence sera lancée à nouveau, notamment, dans le groupe A, entre les trois clubs les plus expérimentés et ayant déjà évolué en Ligue 1, pour s’assurer l’unique place parmi l’élite.

Il s’agit de l’Espérance sportive de Zarzis, de l’Olympique de Béja et de l’Avenir sportif de Gabès “Zliza”, outre le Stade africain de Menzel Bourguiba, auteur d’une belle saison l’année dernière et qui sera un sérieux prétendant pour l’accession cette année.

A Zarzis, l’Espérance de la place, conduite par l’expérimenté Ezzedine Khémila entamera sa campagne en recevant l’Etoile sportive de Radès.

Le club sudiste, détenteur d’un seul sacre qui date de 2005 (coupe de Tunisie), espère regagner très vite la Ligue 1, après avoir cédé finalement sa place, l’année dernière à l’AS Soliman. De son côté l’ES Radès, entraînée par l’ex-international Lotfi Rouissi, ambitionne, pour sa deuxième saison en Ligue 2, de revenir victorieuse de son premier déplacement de la saison.

Le match sera officié par l’arbitre Ameur Horchani.

A Msaken, le Croissant sportif de la place, nouveau promu mais l’un des clubs les plus expérimentés de la 2e ligue, tentera de décrocher les trois points de la victoire sur son terrain devant le Sfax Railways sport, à l’occasion d’un match dirigé par l’arbitre Sofien Ketat.

Par ailleurs, l’Olympique de Sidi Bouzid espère lui aussi sortir vainqueur de la première confrontation de la saison qui l’opposera sur sa pelouse et sans le public au SA Menzel Bourguiba.

Ce dernier, note-t-on, a effectué plusieurs stages pour se donner toutes les chances de réaliser une meilleure saison et éviter de frôler la relégation une fois encore.

A Ben Arous, le Sporting accueillera l’Olympique de Médenine. L’arbitre Mourad Jerbi sera au sifflet.

Retour au Sud, où l’AS Gabès qui vient d’être relégué en Ligue 2, n’aura pas de difficultés à s’imposer face au nouveau promu l’Avenir sportif de Sbikha qui intègre pour la première fois cette ligue.

La Zliza avait disputé sept matches amicaux au cours de sa préparation, sous la conduite de l’entraineur Sami Gafsi.

De son côté, l’AS Sbikha ambitionne de faire une bonne entame de la saison en sa qualité de challenger sous la houlette de l’ex-joueur de la JS Kairouanaise, Noureddine Nabli, notamment, après avoir consolidé son effectif par plusieurs éléments.

A Béja, l’Olympique renoue avec son ultime défis, celui de revenir en Ligue 1, en recevant l’AS Ariana.

Avec des joueurs d’expérience à l’instar de Talel Sraieb, Fédi Hmizi ou encore Slim Jdayed, l’Olympique s’était imposé lors de sa dernière sortie en amical devant le CS Makther (2-0).

Voici le programme de la 1e journée:

Poule A

Samedi 21 septembre

A Ben Arous: Arbitres

SC Ben Arous – CO Médenine Majdi Hadj Ali

A Béja:

Olympique de Béja – AS Ariana Hamdi Saoudi

A Msaken:

CS Msaken – Sfax RS Sofiene Guetet

A Sidi Bouzid (huis clos)

EO Sidi Bouzid – SA Menzel Bourguiba Mourad Jerbi

A Gabès:

AS Gabés – AS Sebikha Ali Ouerhani

A Zarzis:

ES Zarzis – ES Radès Ameur Chouchane

Poule B

Dimanche 22 Septembre

A Hammam-Sousse:

ES Hammam Sousse – CS Menzel Bouzelfa Walid Mansri

A Jendouba:

Jendouba Sport – AS Oued Ellil Badis Ben Salah

A Rejiche

AS Rejiche – AS Marsa Oussama Razgallah

A Sfax (2 mars:

Stade Sportif Sfaxien – AS Kasserine Achref Haraketi

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Djerba Abdelaoui Fradi

A Jerba Midoun:

ES Djerba – Stade Gabésien Khaled Gouider