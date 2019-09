Bizerte-Elections : Fiche technique

Le gouvernorat de Bizerte a été créé le 21 juin 1956.

-Situation géographique : Extrême-nord, bordé par la mer Méditerranée au nord, le gouvernorat de Béja au sud-ouest et les gouvernorats de l’Ariana et Manouba au sud-est.

-Superficie : 3750 Km² (2,3% la superficie du pays)

-Nombre d’habitants : 587467 habitants.

-Nombre de délégations : 11 (Bizerte-nord, Bizerte-sud, Zarzouna, El Alia, Menzel Jemil, Menzel Bourguiba, Ras Jebel, Mateur, Ghar El Melh, Utique, Tinja, Ghezala, Sejnane et Joumine )

-Nombre de municipalités : 17 (Bizerte, Rafraf, Aousja, Utique, Joumine, Mateur, El Alia, Menzel Bourguiba, Sejnane, Ghar El Melh, Hachancha, Tinja, Metline, Ghezala, Menzel Jemil, Menzel Abderrahmène, Ras Jebel).

-Activité économique : agriculture, industrie manufacturière, tourisme et services.

-Nombre d’électeurs inscrits : 325 000

-Nombre de centres de vote : 208

-Nombre de bureaux de vote : 647

-Nombre de sièges au Parlement : 9

-Nombre de listes candidates : 42 listes (20 partisanes, 14 indépendantes et 8 de coalition).