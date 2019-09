Tunisie – Election présidentielle 2019 : Abbou promet de rompre avec le laxisme des hautes sphères du pouvoir

Le candidat à l’élection présidentielle de 2019, Mohamed Abbou, a appelé dimanche, à Monastir, à “la révolution par les urnes et à voter le candidat qui servira les intérêts du pays, défend sa constitution, son drapeau, l’indépendance de son administration et de sa justice, soit le candidat capable de créer un climat propice à la création de richesses et à l’epanouissement de la créativité, et non pas celui qui sert de paravent aux centres d’influence”.

Abbou qui représente le courant démocratique, a mis en garde les électeurs, lors d’un meeting de campagne tenue à la place des arts à Monastir, contre “la double polarisation et les contrevérités”.

Il les a également, exhortés à élire le candidat, dont le profil du Président de la République, est conforme aux prérogatives stipulées dans la Constitution, soulignant la nécessité de “demander des comptes à ceux qui ont commis des erreurs, parmi les corrompus et ceux qui ont échoué”.

Le candidat du courant démocratique s’est engagé au cas où il sera élu, à ne pas toucher à la constitution et à faire primer la loi.

Il a également, promis de rompre avec le laxisme des hauts sphères du pouvoir et de certains politiciens corrompus et populistes qui ont porté atteinte aux intérêts du pays.

Dans une déclaration à la presse accordée avant la tenue de la réunion, Abbou a rappelé que la coordination entre le Président de la République et le chef du gouvernement, ainsi que la mise en place d’un tribunal constitutionnel constituent les priorités de son programme électoral.