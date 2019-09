Signature d’un accord de partenariat stratégique entre Mattel et Huawei

Monsieur Elyes Ben Sassi, Directeur Général de Mattel et Monsieur Nicolas ZHAO, Vice-Président Huawei pour la région de l’Afrique du Nord ont procédé à la signature d’un contrat-cadre portant sur le renforcement de l’infrastructure télécom de Mattel.

Cet accord de partenariat stratégique s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Mattel visant à développer la capacité et l’étendu de couverture de son réseau Haut Débit et à offrir à ses clients de nouveaux services innovants et à forte valeur ajoutée.

Dans ce cadre, M. Elyes BEN SASSI a souligné qu’à travers ce projet, Mattel confirme son rôle d’acteur majeur des TICs en Mauritanie, engagé à tout mettre en œuvre pour être au diapason de l’innovation technologique via des équipements 4G Ready et à contribuer au développement des infrastructures de télécommunication en Mauritanie avec la qualité requise conformément aux normes internationales.

« La concrétisation de ce projet, en partenariat avec Huawei, contribuera à l’essor du secteur et permettra à Mattel de conforter son potentiel de croissance sur le marché mauritanien des télécommunications a-t-il souligné. »

Pour sa part, M. Nicolas ZHAO s’est félicité de cette rencontre, qui témoigne de la solidité des relations entre Huawei et Mattel et a assuré que son groupe réitère son engagement ferme à accompagner ses partenaires à atteindre leur plein potentiel, en mettant à leur disposition un line-up complet de solutions, produits et services, à la fois compétitifs et sécurisés, grâce auxquels ils peuvent se développer et prospérer.

« La signature de ce contrat commun est l’aboutissement d’une relation fructueuse de confiance et de partage entre Huawei et Mattel et c’est un jalon important pour notre coopération croissante. Ce partenariat stratégique acte notre engagement pérenne en faveur du développement de l’industrie des télécommunications en Mauritanie “, at-il souligné. »

Par ailleurs, M. Nicolas ZHAO, a également déclaré que l’amélioration continue de la qualité du réseau Mattel aura un impact positif certain sur la performance de l’entreprise et sur la qualité de vie des citoyens en Mauritanie.