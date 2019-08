Salah Mejri, nouvel ambassadeur de Evertek

La marque de téléphonie mobile Evertek vient d’officialiser, la signature d’un partenariat avec la star tunisienne de la NBA, Salah Mejri.

« Nous sommes extrêmement ravis d’avoir Salah Mejri en tant qu’ambassadeur d’Evertek. C’est sans aucun doute l’un de nos plus grands sportifs tunisiens et l’un des meilleurs Basketteurs africains à l’international », a déclaré Amine Chouaieb PDG de Cellcom, maison mère de Evertek. « Salah est un joueur d’élite qui incarne à merveille le courage, la combativité et la détermination. C’est un modèle pour la nouvelle génération », a-t-il poursuivi.

Ainsi, en associant son image à celle de Salah Mejri, Evertek entend non seulement célébrer les valeurs du sport, mais aussi mettre à l’honneur les réussites « Made in Tunisia ». Le joueur des Mavericks de Dallas, étant le premier tunisien à jouer dans le plus prestigieux championnat de Basket au monde.

« Quand on m’a contacté, j’ai été conquis sur le champs », a commenté Salah Mejri. « J’ai toujours été fasciné par les nouvelles technologies, et être l’ambassadeur d’une marque tunisienne pionnière dans ce domaine, est un honneur pour moi. Je me réjouis d’ailleurs d’associer nos efforts et notre volonté commune d’avoir un impact positif sur les jeunes ».

C’est avec l’engagement de Salah Mejri que la première marque tunisienne de téléphonie mobile a décidé d’entamer une nouvelle orientation stratégique : Adopter le sponsoring sportif en tant que l’un des piliers de sa stratégie marketing. Cette nouvelle résolution provient de la conviction du jeune PDG que le sport constitue un vecteur pertinent pour transmettre les valeurs telles que la persévérance, la résilience, l’excellence et le respect de l’autre. « Ce ne sont pas seulement des valeurs qu’on applique dans la pratique sportive, mais des principes directeurs qui devraient nous guider quotidiennement », a estimé M. Chouaieb.

Pour Evertek, ce partenariat dépasse le cadre du sport et des terrains de basket. En effet, la marque explore avec le joueur de Basketball des axes d’innovation liés au design et à la technologie. Une série limitée de sa nouvelle gamme de smartphones « Hero by Evertek » sera signée Salah Mejri. Son lancement est prévu pour les prochaines semaines.

Salah Mejri participe actuellement avec le cinq national au Japon aux préparatifs de la Coupe de Basket-ball qui se déroulera en Chine à partir du 31 août au 15 septembre.