Tunisie : Le ministère de la Femme décide de prendre des mesures juridiques pour mettre fin à l’exploitation des enfants à des fins politiques

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, en collaboration avec le délégué à l’enfance du gouvernorat de Ben Arous, a décidé de prendre les mesures juridiques nécessaires suite à la diffusion d’une séquence vidéo sur les réseaux sociaux montrant un certain nombre d’enfants, à visages découverts, mobilisés par une fraction politique et portant préjudice au pouvoir judiciaire, a déclaré, jeudi à la TAP, le délégué général à la protection de l’enfance, Mehiar Hammadi, ajoutant que le parquet a été saisi de l’affaire.

Dans un communiqué publié, jeudi, le ministère de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, a également appelé à maintenir les enfants à l’écart des tractations politiques et à s’abstenir de les exploiter dans les campagnes électorales, en vue de les protéger contre tout ce qui menacerait leur intégrité physique et morale pour faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant.

Hammadi a expliqué que la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des enfants de différents âges, incités à scander des slogans politiques, et autres, portant préjudice au pouvoir judiciaire, appelant l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), les partis politiques, la société civile et les candidats libres aux présidentielles, à maintenir les enfants ainsi que les institutions de l’enfance, loin de ces pratiques et de toutes formes d’exploitation.

Il a ajouté que le processus de prise en charge des enfants, s’opère d’une façon individuelle et en étroite collaboration avec les familles, tenues de protéger l’enfant de tout ce qui risquerait de nuire à ses intérêts et de semer la haine, l’intolérance et la violence conformément aux conventions internationales et aux dispositions du Code de la protection de l’enfant, notamment à l’article 19, qui stipule qu'” Il est interdit d’exploiter l’enfant dans les différentes formes de criminalité organisée, y compris le fait de lui inculquer, le fanatisme et la haine et le l’inciter à commettre des actes de violence et de terreur”.

Hammadi a également souligné la nécessité de mettre à l’écart les enfants des dangers des tractations politiques et de ne pas les soumettre à l’exploitation dans de telles campagnes, d’une façon directe, ou bien indirectement en les invitant à des tribunes et espaces de propagande politique.