Tunisie – FIC55 : Plus de 5000 livres seront offerts lors de la soirée de Bouchnak

Plus de 5000 livres seront offerts au public du Festival international de Carthage (FIC) lors de la soirée du grand artiste tunisien Lotfi Bouchnak qui sera organisée samedi 24 aout 2019 dans le cadre de la 55ème édition du FIC et de la manifestation “Ghnaya Wektab” (une chanson et un livre).

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme national “Les Cités des Lettres” qui se tiendra au Théâtre romain de Carthage, avec la participation de l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques et la Direction générale du Livre.

Organisé en marge de la soirée musicale de Bouchnak, cet événement a pour objectif de promouvoir le livre et la lecture auprès du large public du Festival International de Carthage, lit-on dans un communiqué publié par le bureau de la communication de la Cité de la Culture.

Rappelons que selon la direction de la lecture publique au sein du ministère des affaires culturelles, le tunisien lit en moyenne 0,58 livre par an contre 35 livres/an pour un européen (décembre 2017).

Selon un rapport intitulé “Arab Reading Index 2016” réalisé en 2016 par le bureau régional Mena du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Fondation Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, les Tunisiens lisent 50 heures par an soit 58 minutes par semaine.