Ligue des Champions d’Afrique Espérance -Wydad : Le TAS annule la décision de la CAF et confirme la victoire de l’Espérance

Le Tribunal Arbitral du Sportif (TAS) a déclaré, mercredi, que la décision de faire rejouer sur un terrain neutre la finale retour de la Ligue des champions entre l’Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca, rendue le 5 juin dernier par le Comité Exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), est nulle et non avenue, annonce le club sang et or sur sa page officielle “facebook”.

Le TAS confirme ainsi le club tunisien champion d’Afrique 2019. La CAF avait décidé de faire rejouer la finale retour, invoquant des problèmes de sécurité, rappelle-t-on. Elle a demandé également à l’Espérance de restituer le trophée et les médailles en attendant la désignation de la date et du stade qui accueillera la finale retour à rejouer.

Le Wydad avait refusé de poursuivre le match disputé dans le stade olympique de Radès, pour protester contre le non recours à la technologie de l’assistance à l’arbitrage (VAR), tombée en panne, pour vérifier la validité d’un but refusé par l’arbitre gambien Bakari Gassama à la 61e minute, estimant que le joueur était en position d’hors jeu. La formation tunisienne menait alors 1 à 0.

Les joueurs du Wydad ont refusé de retourner au terrain pour forcer l’arbitre à vérifier la validité du but. Un des supporteurs de l’Espérance ST s’est précipité entretemps sur le terrain avant qu’il ne soit maitrisé par les forces de sécurité.

Après plus d’une heure de palabres, l’arbitre a annonçé la victoire finale de l’Espérance après le refus des joueurs du club marocain de reprendre le jeu. En finale aller, les deux équipes avaient fait match nul (1-1).