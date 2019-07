Ligue 1 (saison 2019-2020) : La phase aller du 23 août au 29 décembre

La fédération tunisienne de football (TFF) a dévoilé mardi le calendrier des matches de la phase aller du championnat de la Ligue 1 professionnelle pour la saison sportive 2019-2020 qui s’étalera du 23 août au 29 décembre:

Calendrier de la phase aller:

1re journée: 23-25 août

2e journée: 27 et 28 août

3e journée: 13 et 14 septembre 2019

(Matchs en retard): 24 et 25 septembre 2019

4e journée: 27-29 septembre 2019

(Matchs en retard): 01 et 02 octobre 2019

5e journée: 04 et 05 octobre 2019

6e journée: 22 et 23 octobre 2019

7e journée: 01-03 novembre 2019

8e journée: 08-10 octobre 2019

9e journée: 22-24 novembre 2019

10e journée: du 29 novembre au 01 décembre 2019

(Matchs en retard): du 03 au 04 décembre 2019

11e journée: 06-08 décembre 2019

12e journée: 13-15 décembre 2019

13e journée: 27-29 décembre 2019.