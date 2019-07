Kasserine : Dépôt de candidature de la liste du parti Front populaire

La candidature aux élections législatives 2019 de la liste du parti Front Populaire à Kasserine a été déposée, jeudi, au siège de l’Instance régionale indépendante pour les élections.

Un récépissé a été livré au représentant de la liste, affirme à l’agence TAP Aymen Aloui, président de la liste.

Il a indiqué, dans une déclaration, à l’agence TAP, que la liste du parti Front Populaire à Kasserine comprend des figures politiques et syndicales de toutes les délégations de la région, en soulignant que cette liste sera ‘’à la hauteur du militantisme du front populaire et de son engagement en faveur de la justice sociale et de la préservation de la souveraineté nationale.’’

Aymen Aloui a refusé de commenter les actions de protestation menées, pour la cinquième journée consécutive, par les membres de la liste de la coalition du Front Populaire qui ont déposé leur candidature, dès le premier jour de l’ouverture du dépôt.

Ces derniers ont qualifié, dans de précédentes déclarations, à l’agence TAP, les représentants du parti Front Populaire, créé récemment, de minorité complice avec le chef du gouvernement Youssef Chahed, dans le complot fomenté contre leur coalition ‘’pour s’en accaparer et s’approprier son histoire et sa lutte et le désagréger.’’

Pour rappel, les services du ministre chargé des relations avec la société civile avaient annoncé, le 22 juillet 2019, la naissance d’un nouveau parti politique sous l’appellation ‘’ parti du Front Populaire’’, présidé par Safa Dhaouadi, conformément aux dispositions du décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques.