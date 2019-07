Ligue des Champions (2e tour préliminaire/aller) : le Celtic Glasgow assure, Rosenborg en peine

Le Celtic Glasgow a fait un pas vers le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions de football, en battant nettement, les Estoniens de Kalju Nomme (5-0), mercredi à l’aller du 2e tour, alors que Rosenborg s’est incliné à Borisov 2-1.

Grâce notamment à un doublé de Ryan Christie et un but de Callum McGregor, le Celtic peut d’ores et déjà commencer à préparer son prochain tour.

L’Etoile rouge Belgrade, couronnée en 1991 devant Marseille, a lui réalisé une bonne opération en s’imposant 2-0 devant Helsinki.

En revanche, Rosenborg va devoir se reprendre devant son public, mercredi prochain, s’il veut poursuivre l’aventure européenne.

Mardi, le PSV Eindhoven, mené 2-1 à dix minutes de la fin, a renversé le FC Bâle 3 à 2 dans les derniers instants.

Mais le vainqueur de la C1 en 1988 et demi-finaliste à deux reprises — dont la dernière fois en 2005 — doit s’attendre à un déplacement délicat en Suisse la semaine prochaine.

Un 3e tour préliminaire, suivi des barrages, attend les vainqueurs, avant l’accession à la lucrative et prestigieuse phase de groupes de la C1.

Viktoria Plzen (CZE) – Olympiakos (GRE) 0-0

FC Saburtalo (GEO) – Dinamo Zagreb (CRO) 0-2

The New Saints (WAL) – Copenhague (DEN) 0-2

PSV Eindhoven (NED) – Bâle (SUI) 3-2

Sutjeska Niksic (MNE) – APOEL Nicosie (CYP) 0-1

BATE Borisov (BLR) – Rosenborg (NOR) 2-1

Ferencv?ros (HUN) – La Valette (MLT) 3-1

NK Maribor (SLO) – AIK (SWE) 2-1

Dundalk (IRL) – Qarabag (AZE) 1-1

Celtic (SCO) – Kalju N?mme (EST) 5-0

ER Belgrade (SRB) – HJK Helsinki (FIN) 2-0