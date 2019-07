Ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions. Vent de secteur Est, faible à modéré de 15 à 30 km/h et se renforçant l’après-midi sur la zone de Serrât.

Mer peu agitée à agitée sur la zone de Serrât et les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 31 et 36 degrés sur les régions côtières Est et entre 36 et 40 degrés ailleurs avec coups locaux de sirocco.