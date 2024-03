La présidence du gouvernement assure que les libertés sont mieux garanties que jamais en Tunisie

La présidence du gouvernement a publié sur sa page officielle Facebook ce jeudi 21 mars 2024 quelques indicateurs économiques qui ont maintenu leurs chiffres positifs de manière continue.

Selon le document, le dinar tunisien se maintient et le taux d’endettement est en baisse continue.

Les réserves de devises étrangères ont également augmenté, passant de 96 jours à 106 jours aujourd’hui par rapport à la même période de l’année dernière.

Le taux d’inflation était de 10,4% à la même période de l’année dernière et est actuellement de 7,5%.

Le gouvernement a annoncé que le Conseil supérieur de l’investissement s’est réuni quatre fois depuis le début de 2024 et a stimulé de nombreux projets. De plus, plusieurs projets de lois importants ont été adoptés, notamment ceux liés à la lutte contre l’exclusion financière et sociale.

Dans son rappel, le gouvernement a précisé que les échanges financiers avec l’étranger ont été mis à jour et que le projet de loi sur la monnaie a été approuvé par le Conseil des ministres. Il a également souligné que la transition énergétique progresse de manière constante, tout comme le secteur agricole qui vise à améliorer la production, la productivité et à s’adapter aux changements climatiques.

La présidence du gouvernement a également déclaré que les partenaires de la Tunisie sont impressionnés par la capacité de l’État à résister sur le plan financier et économique dans le contexte géopolitique actuel.

Elle a affirmé que les libertés sont garanties en Tunisie plus que jamais, et malgré les difficultés, elle a préservé son rôle social et consolidé la paix sociale et la stabilité.