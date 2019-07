Tunisie : 93% des établissements supérieurs ont passé leurs examens

” 93 % des établissements d’enseignement supérieurs ont déjà terminé leurs examens, quelques problèmes persistent dans seulement 14 établissements car les mesures exceptionnelles que le ministère a prises n’y sont pas applicables ou parce que le calendrier des examens est encore en cours d’examen mais normalement d’ici la première semaine d’août nous aurons clôturé l’année universitaire “, a souligné Slim Khalbous, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une conférence organisée vendredi à Tunis sur la transition numérique, le ministre a fait savoir que le calendrier de l’année universitaire prochaine est déjà établi.

” La rentrée dans les écoles d’ingénieurs et dans les facultés de médecine et de pharmacie est prévue pour le 02 septembre et dans les autres établissements du système LMD (Licence Master Doctorat) le 12 septembre 2019.

Khalbous a signalé que le dialogue avec le syndicat IJABA (union des enseignants et chercheurs tunisiens) qui a enchainé les mouvements de protestation depuis le début de l’année et a empêché le bon déroulement des examens et de l’année universitaire en général, est actuellement suspendu vu les accusations, les diffamations et les comportements violents.

” IJABA qui prétend défendre l’université publique n’a fait que provoquer la fuite des parents vers l’université privée en raison des fortes tensions entre les enseignants eux-mêmes et entre les enseignants et leurs étudiants qui sont victimes de cette crise “, a-t-il regretté soulignant que le discours du ministère a toujours été franc et n’a jamais induit les gens en erreur.

Afin d’éviter de telles situations pendant l’année universitaire prochaine, le ministre a souligné qu’il continuera de négocier avec les parties qui veulent réellement poursuivre la réforme du secteur de l’enseignement supérieur dans le cadre du respect mutuel tout en veillant à appliquer la loi en cas de problèmes.

Khalbous a rappelé que le ministère a déjà entamé la réforme du système LMD, le financement de la recherche scientifique qui a augmenté de 50% en deux ans, et introduit une nouvelle gouvernance pour la première fois au sein de l’université virtuelle qui a aujourd’hui un statut autonome outre la création de 150 centres de carrières et de certification des compétences (4C dans environ 75 % des établissements universitaires pour améliorer l’employabilité des jeunes.

Il a, également, ajouté que la réforme se poursuit pour l’étudiant et pour l’enseignant aussi avec l’avancement dans l’élaboration de leur nouveau statut qui sera prêt dans les prochaines semaines, selon lui.

S’agissant des établissements supérieurs privés, le ministre a appelé les parents et les nouveaux bacheliers à consulter la liste des 76 établissements privés autorisés par le ministère, disponible sur le site du département, pour ne pas avoir recours à des établissements non homologués et être titulaires de diplômes nationaux reconnus.

Dans ce contexte, le ministre a indiqué que le contrôle des établissements privés se fait à travers les inspections sur terrain mais aussi à travers l’équivalence des diplômes.

Dans ce cadre, Khalbous a signalé qu’un établissement supérieur homologué a été fermé l’année dernière pour non-conformité aux normes signalant que pour l’habilitation du diplôme, le ministère exige la garantie d’une offre pédagogique diversifiée théorique et pratique qui comporte les Soft skills, les langues, la culture générale, les stages, les journées portes ouvertes et autres.

” 7 autres établissements sont actuellement sous contrôle “, a-t-il dit.

Il a, par ailleurs, appelé les parents et les nouveaux bacheliers qui désirent poursuivre leurs études supérieures à l’étranger à consulter, également, la liste des sociétés intermédiaires agréées par le ministère pour ne pas être victimes de sociétés fictives.