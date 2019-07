CAN 2019 (Quarts de finale) : Les Ailges de Carthage dans le carré d’as

CAN 2019 (Quarts de finale)

La sélection tunisienne de football a validé avec brio sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019), en dominant nettement son homologue malgache 3 à 0 (mi-temps: 0-0), au terme du dernier quart de finale, disputé jeudi soir au Caire.

Accrochés durant la première mi-temps par les Baréa qui disputent leur première phase finale de la CAN, les Tunisiens ont fait la différence en seconde période grâce à Ferjani Sassi (52′), Youssef Msakeni (60′) et Naim Sliti (90’+3).

La sélection tunisienne se qualifie pour les demi-finales quinze ans après leur dernière qualification, alors que le milieu de terrain Ferjani Sassi a été élu meilleur joueur du match.

En début de première période, la sélection tunisienne dont l’historique face à son homologue malgache plaide en sa faveur avec 2 victoires contre 1 défaite, ne semblait pas très à l’aise face à un adversaire très bien organisé sur le terrain et qui a fait grosse sensation jusqu’ici.

Les Aigles de Carthage qui restent sur une série de 7 matches sans défaite toutes compétitions confondues dont quatre nuls consécutifs, imposent une nette domination territoriale, mais butent sur un adversaire qui a su colmater toutes les brèches.

Assurant une bonne couverture défensive, les Tunisiens peinent en effet dans la manœuvre offensive face au pressing des Zébus. Au file des minutes, les Tunisiens se rapprochent petit à petit de la surface de réparation et commencent à inquiéter l’arrière garde adverse. Sassi déborde côté gauche, fait un tour sur lui même et décoche un tir puissant du droit qui file juste au dessus du cadre.

Les Malgaches réagissent par Andriatsima qui déborde côté gauche et enchaîne d’un tir du gauche à l’entrée de la surface de réparation qui est bien capté par le gardien Mouez.

Les Malgaches ont du mal à conserver le ballon et les duels s’intensifient au milieu du terrain et le rythme de la partie a du mal à décoller.

La Tunisie monopolise le ballon mais n’arrive pas à trouver la faille à la demi-heure de jeu. La première grosse occasion s’offre à la demi-heure de jeu à Khazri qui a failli tromper le gardien Adrien sur un tir de coup franc, repoussé par le portier sur la barre transversale.

Les Tunisiens dominent mais pêchent dans le dernier geste. Kechrida accélère côté droit et centre en retrait pour Khenissi qui reprend du droit, mais est freiné par la défense malgache. De son côté Chaalali avance côté gauche et tente sa chance à l’entrée de la surface de réparation, toutefois sa frappe est détournée in extremis par Adrien.

Plutôt attentifs, les Malgaches optent pour l’action individuelle, à l’image de Amada qui accélère et décoche en fin de mi-temps un tir à 20 mètres qui est bien capté par Mouez.

Au terme d’une première période en faveur des Aigles de Carthage, les deux équipes sont renvoyées dos à dos.

A la reprise, la Tunisie maintenait sa forte pression. Khazri croyait avoir ouvert le score sur une frappe du gauche mais le but est refusé tardivement pour une position de hors-jeu.

A la 52, le onze national débloque finalement la situation en prenant l’avantage grâce à Ferjani Sassi dont le tir à la limite de la surface de réparation est dévié par le défenseur Fontaine dans ses propres filets.

Galvanisés par ce premier but, les Aigles de Carthage accentuent la pression sur le camp adverse. Ils dominent totalement le jeu et poussent pour consolider leur avantage. L’arrière garde malgache est mise à rude épreuve, à l’image du coup franc repoussé difficilement des deux poings par Adrien.

Les Tunisiens se mettent logiquement à l’abri en inscrivant le deuxième but à la 60 par Msakeni. Sur une récupération du ballon de la Tunisie, Khazri entre dans la surface de réparation et tire du droit. Le portier repousse puis Msakni suit bien et ajuste du droit dans les filets.

Giresse gere ensuite son groupe en alignant Sliti à la place de Msakeni puis Drager en remplacement de Chaalali et Aouadhi à la place de Sassi. Alors que les Malgaches vont devoir tenter le tout pour le tout offensivement pour revenir au score.

La Tunisie continue d’attaquer et campe aux abords de la surface de réparation, déblayant le chemin vers les demi-finales de la CAN.

Malgré le baroud d’honneur des Baréa, les protégés de Giresse restent concentrés jusqu’au bout. Ainsi Khazri accélère côté droit puis remet dans l’axe pour Sliti. Ce dernier reprend d’un plat du pied droit qui s’envole mais qui passe juste au dessus du cadre.

Les Tunisiens, euphoriques, corsent l’addition dans le temps additionnel en ajoutant un troisième but par Naim Sliti. Suite à un corner des Malgaches, la Tunisie part en contre avec Khazri qui file au but côté gauche. Il remet à droite pour Sliti qui décoche un piqué du droit qui trompe Adrien, permettant à son équipe de s’imposer logiquement 3 à 0.

Les Aigles de Carthage qui ont livré une belle prestation, alliant manière et résultat, décrochent ainsi leur première victoire dans la compétition et une qualification bien méritée pour le dernier carré où ils affronteront dimanche le Sénégal qui a éliminé difficilement l’autre équipe surprise de la CAN 2019, le Bénin, sur le score de 1 à 0.

Formations

Tunisie: Mouez Hassen, Dylon Bronn, Yacine Meriah, Wajdi Kechrida, Oussama Haddadi, Ileyes Skhiri, Ghailaine Chaalali (Mohamed Drager 75), Ferjani Sassi (Karim Aouadhi 83), Wahbi Khazri, Youssef Msakeni (Naim Sliti 66), Taha Yacine Khenissi

Madagascar: Adrien Melvin, Pascal Razakanantenaina (Voyavi 66), Romain Metanire, Thomas Fontaine, Jérôme Mombris, Marco Ilaimaharitra (N. Rakotoharimalala 77), Anicet Andrianantenaina, Ibrahim Amada, Carolus Andrea, Faneva Andriatsima, Lalaina Nomenjanahary (J. Morel 66).