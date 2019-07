CAN 2019 : Quand la qualification de l’Algérie vire au drame… en France

CAN 2019

Les Fennecs font la Une des journaux en Algérie, positivement, en France mais négativement. En effet, après de l’équipe d’Algérie en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations “CAN 2019 Egypte“, un supporter des Fennecs de 21 ans aurait perdu le contrôle de sa voiture à Montpellier, en France, et fauché ainsi une famille, tuant la mère (âgée de 42 ans) et blessant grièvement son bébé et sa fille, rapporte l’AFP.

Le drame s’est produit dans le quartier de la Mosson (avenue de Heidelberg, qui jouxte le stade du MHSC). Le conducteur, qui roulait « à vive allure », a été placé en garde à vue, explique l’Agence France Presse.

Suite à ce drame, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a tapé le poing sur la planche en pondant un post sur Tweeter : «Les dégradations et incidents commis hier soir en marge des célébrations de la #CAN2019 sont inacceptables. Je salue l’action de nos forces mobilisées à Paris et partout sur le territoire pour maintenir l’ordre et contenir les débordements. 43 personnes ont été interpellées».