Tunisie : Chahed donne le coup d’envoi de la campagne nationale de dépistage précoce du cancer du sein

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed a donné jeudi, au centre de la médecine scolaire et universitaire de la Manouba, le coup d’envoi de la campagne nationale de dépistage précoce du cancer du sein.

Cette campagne qui d’étale sur trois mois, ciblera près de 500 mille femmes de différentes régions du pays qui bénéficieront de consultations cliniques dans plus de 3000 centres, outre le suivi et la prise en charge de 2500 femmes, pendant une année.

Dans une déclaration aux médias, le chef du gouvernement a affirmé que cette maladie touche, annuellement, plus de trois mille cas recensés, précisant que la guérison est possible dans 90% des cas, à condition de détecter, précocement, le cancer.

Chahed a précisé que cette campagne nationale à laquelle adhère le gouvernement parallèlement avec la campagne ” Ahmini “, a été décidée suite à l’augmentation annuelle du nombre des personnes atteintes par le cancer

“Le gouvernement a fourni les équipements nécessaires à toutes les régions pour le dépistage précoce de cette maladie en plus des campagnes de sensibilisation destinées aux femmes, a-t-il signalé, indiquant que les grands pôles de santé ont été renforcés par le cadre médical adéquat chargé du suivi de la santé des malades.

Le chef du gouvernement a appelé la société civile à la nécessité d’adhérer à cette campagne en incitant le plus grand nombre des femmes à effectuer le dépistage précoce du cancer du sein.

Chahed, qui était accompagné de la ministre de la santé par intérim, Sonia Ben Cheikh et du gouverneur de la région, a visité les tentes de sensibilisation et de culture sanitaire, la clinique mobile de l’office national de la famille et de la population (ONFP) et les différents espaces de dépistage qui ont accueilli 200 femmes dans le gouvernorat de la manouba.