Tunisie : Oued Ellil a désormais son Centre intermédiaire de santé 

La ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh, a inauguré, lundi 8 juillet, une unité de radiologie et un laboratoire d’analyses médicales au Centre intermédiaire de santé dans la délégation de Oued Ellil (gouvernorat de La Manouba).

A l’occasion de l’inauguration du centre dont l’exploitation a démarré en mars 2019, la Ben Cheikh a déclaré que cet établissement permettra de rapprocher les prestations de santé aux habitants de Oued Ellil et de résoudre les problèmes de transport à l’institut Mohamed Kassab d’Orthopédie et vers les autres hôpitaux de la région.

Ben Cheikh a fait observer que le Centre sanitaire intermédiaire, réalisé avec un investissement d’environ 965 000 dinars, se caractérise par ses services multiples, et qu’il est doté d’une unité de radiologie, d’un laboratoire d’analyses médicales et de services de pneumologie et de gastro-entérologie.

“Le ministère œuvrera ultérieurement à la consolidation des services de ce Centre par l’affectation de médecins et techniciens dans le laboratoire et l’unité de radiologie et par la modernisation et la digitalisation des services sanitaires”, indique la ministre.

Interrogée sur les causes du retard de l’exploitation du Centre de Jedaida dont les travaux se sont achevés en 2016 avec des coûts estimés à 1 million de dinars, la ministre a souligné que les équipements médicaux nécessaires ont déjà été acquis, tout en assurant qu’il sera opérationnel dans les prochains jours.