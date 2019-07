Manouba : Fin du sit-in des ouvriers des chantiers de Tebourba, observé depuis cinq jours

Le sit-in des ouvriers des chantiers de la municipalité de Tebourba, lancé depuis mardi dernier, a pris fin samedi après-midi après avoir bloqué l’entrée et la sortie de l’entrepôt municipal et empêché l’exécution des travaux municipaux, causant la propagation de la saleté pendant cinq jours.

Le gouverneur de la région Ahmad Smaoui s’est rendu au lieu du sit-in et a indiqué avoir négocié avec les 12 ouvriers un accord pour lever le sit-in et donner du temps à la municipalité jusqu’à fin juillet, afin de résoudre leur situation professionnelle et de trouver des solutions adaptées aux personnes de plus de 55 ans, en coordination avec le ministère des Affaires sociales.

Pour sa part, le représentant des ouvriers, Ezzedine Trabelsi, a déclaré qu’ils ont observé ce sit-in après que des mouvements de protestation répétés avaient abouti à des promesses vides de la part de la municipalité, affirmant que depuis leur rattachement aux travaux de chantiers leur situation professionnelle n’a pas été régularisée et perçoivent 300 dinars alors qu’ils sont responsables de familles.

Le sit-in a suscité un grand mécontentement des habitants de Tebourba en raison de l’accumulation de déchets, de la propagation d’odeurs désagréables et de la prolifération d’insectes, en particulier avec la forte augmentation des températures.

Un certain nombre d’habitants avaient même loué des véhicules pour le transfert des déchets et organisé des campagnes de nettoyage dans leurs quartiers après avoir perdu espoir de voir le sit-in prendre fin.