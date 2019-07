Le chef du gouvernement inaugure la salle des sports individuels d’El Bokri, à Sidi Thabet

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a inauguré ce jeudi, la salle des sports individuels de la région d’El Bokri, à Sidi Thabet (gouvernorat de l’Ariana), réalisée par l’agence de réhabilitation et de renovation urbaine pour un coût total de 700 mille dinars, dans le cadre du programme national de réaménagement des quartiers populaires. Le chef du gouvernement a, à cette occasion, pris connaissance des différentes composantes de la salle qui constituera pour les jeunes de la région d’Al Bokri et de Sidi Thabet un espace pour pratiquer de diverses disciplines sportives, tels que l’haltérophilie, le karaté et la gymnastique.

Il s’est enquis notamment de la disponibilité des installations et des équipements de base ainsi que des précautions prises pour garantir la sécurité de la salle et de ses visiteurs, saluant les efforts déployés pour la réalisation de ce projet destiné à plus de 10.000 habitants d’El Bokri, surtout à l’approche de la remise des logements sociaux dans la région (1500 logements pour plus de 6000 nouveaux habitants).

Chahed a, par ailleurs, pris connaissance des projets du stade de quartier et de la maison des jeunes avoisinant la salle des sports, avant d’écouter les propositions des députés de la région de l’Ariana concernant la nécessité d’accélérer la réalisation d’une école et d’un dispensaire pour les habitants du nouveau projet des logements sociaux, tout en mettant l’accent sur l’importance de trouver les cadres et le personnel pour la gestion des équipements collectifs et assurer la garde et la maintenance des différents projets réalisés.