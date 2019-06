CAN Egypte-2019 : Après Tunisie-Mali, la presse tunisienne tire à boulets rouges sur Giresse et ses choix “fantaisistes”

La presse Tunisienne a critiqué le rendement peu convaincant de la sélection nationale face à son homologue malienne (1-1), vendredi à Suez pour le compte de la deuxième journée du groupe E de la coupe d’Afrique des nations CAN-Egypte 2019. “Ce nul est décevant et les Tunisiens imputent l’entière responsabilité de ce semi-échec à l’entraineur national Alain Giresse à cause de ses changements fantaisistes”, estiment les médias nationaux.

Sous le titre “Giresse nous a esquinté” le quotidien en langue arabe “Achourouk” affirme que l’équipe a échoué une nouvelle à remporter une victoire à sa portée et s’est contentée du partage des points qui a un gout de défaite… il n’y avait aucune efficacité offensive en l’absence d’une animation offensive outre la perte facile du ballon dans les derniers mètres du camp adverse. Ce nul a déçu les tunisiens qui attendaient beaucoup des Aigles dans cette CAN mais ils ont été lésés par la philosophie de Giresse, ses changements fantaisistes et son incapacité à gérer la situation à l’intérieur du groupe. “Le changement du gardien Ben Mustapha par Moez hassan est la preuve que Giresse a fait des erreurs dans ses choix” selon l’auteur de l’article.

Alchourouk rapporte également les virulentes critiques lancées après le match par le chroniqueur sportif Tarek Dhieb sur une chaine de télevision privée contre Alain Giresse estimant que les changements qu’il a effectué sont “comiques et catastrophiques” et ont empéché une bonne prestation des joueurs alors qu’ils étaient tenus de l’emporter après le nul concédé lors de la première journée devant l’Angola. “Il n’est pas normal de changer un gardien à cause d’une erreur et même le deuxième gardien Moez Hassan a commis une énorme faute qui nous a couté le premier but”. Tarek Dhiab s’est également interrogé sur le changement de Khenissi qui a été pourtant très vif et à donné du fil à retordre à la défense malienne par Firass chaouat qui l’a remplacé, estimant que celui-ci aurait pu être incorporé à ses cotés”.

“D’une quête d’une victoire la Tunisie s’est trouvée en train de courir après le nul” titre le le quotidien en langue arabe Assabah qui fait remarquer que “Giresse a donné mal à la tête avec ses changements et qu’il a refait les mêmes erreurs que lors du premier match en avec des rempaclements qui n’étaient pas à leur place.

“Ce nul a provoqué la colère du public sportif et l’équipe n’a pas montré le niveau attendu malgré un groupe de qualité et les critiques contre les joueurs et staff technique ont fusé de toutes parts. Moez Hassan n’est pas le seul responsable de son erreur l’entraineur l’est également car c’est lui qui décide et il devra rendre des comptes du rendement de Chaalali, Skhiri et à un degré moindre de Kechrida dont la prestation reste encore le seul point positif du groupe. Les chances de la sélection sont encore intactes mais les doutes quant à sa capacité à aller très loin dans ce tournoi se font de plus en plus persistants, affirme l’auteur de l’article.

Le journal “La Presse” s’inquiète sur la suite du parcours de la sélection nationale en CAN. “Pas très rassurant” titre le quotidien en langue française, affirmant qu’un deuxième match nul et encore les mêmes vives inquiétudes au niveau du fond et de la forme et que la Tunisie a son destin en main avec le match de la Mauritanie.

“Deux points en poches et des interprétations qui divergent. La Tunisie a évité une défaite devant un adversaire fort respectable selon l’auteur de l’article qui a lançé un sévère message “aux pseudo consultants qui ont qualifié de faible et de prenable cette équipe malienne”.

L’espoir est entretenu mais il y a en même temps beaucoup d’inquiétude car on ne sent pas les joueurs solidaires et motivés et le match de mardi prochain face à la Mauritanie” pourrait être le match piège” selon lui.