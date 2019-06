Le 2ème Salon de la Banque Tunisienne de Solidarité : « BTS Bank EXPO 2 »

eLa Banque Tunisienne de Solidarité ; BTS Bank, organise son 2ème salon des jeunes entrepreneurs ; « BTS Bank EXPO 2 » du 27 au 29 Juin 2019 au Centre des Expositions de la Charguia, sous l’égide de M.Youssef Chahed ; le Chef du Gouvernement, et qui sera inauguré par M.Ridha Chalghoum ; le Ministre des Finances, le Jeudi, 27 Juin, 2019.

La vocation principale du Salon consiste à aider les jeunes entrepreneurs exerçant dans divers secteurs économiques à exposer et commercialiser leurs produits, et à les faire connaître.

Le Salon représente aussi une opportunité d’échange des expériences et des idées de projets entre les exposants, et notamment leur permettre de s’enquérir des équipements et du matériel présentés par les fournisseurs.

Ce Salon permet également aux jeunes d’identifier des idées de projets, ainsi que des opportunités d’investissement pour lancer leurs propres projets.

Ce 2ème Salon compte près de 130 exposants issus de toutes les régions du pays, exerçant dans divers domaines d’activité, telles que ; la distillation des huiles végétales et des plantes médicinales, des produits alimentaires, menuiserie d’ameublement, développement de logiciels, artisanat et produits parapharmaceutiques…

En outre, le Salon est doté d’un pavillon dédié à 30 fournisseurs pour exposer leur matériel et équipements destinés à la création des projets.

Dans le cadre de ce Salon, M. Le Ministre des Finances délivrera cinq meilleurs prix en faveur de promoteurs financés par la Banque et qui excellent dans leurs domaines inscrits dans divers secteurs d’activités à savoir ; l’économie verte, l’économie numérique, la meilleure initiative féminine, le meilleur projet en termes d’employabilité et la meilleure idée de projet.

A cette même occasion, cinq projets « clés en main » seront octroyés par M. le Ministre des Finances aux promoteurs opérant dans divers domaines ; la réparation des ascenseurs, la production du fromage, l’extraction des huiles, une salle de sport, et un bureau de consulting.

Ce Salon comporte un espace animé par un personnel cadre de la Banque, consacré à informer et orienter les jeunes pour leur donner l’accès au financement et leur permettre de lancer leurs projets et petites entreprises.