CAN-2019 (Sélection tunisienne) : Echos de Suèz

La sélection tunisienne de football a effectué jeudi sa première séance d’entrainement au stade Petrojet de la ville de Suèz (Egypte), en prévision de son premier match de Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019) face à l’Angola, comptant pour la première journée du groupe E.

Par ailleurs, une réunion s’est tenue jeudi entre des membres de la Confédération africaine de football et une délégation de la sélection tunisienne afin de vérifier les numéros des joueurs et les couleurs du maillot officiel de la sélection et prendre des photos portraits de chaque joueur.

. La mobilisation du comité d’organisation de la CAN-2019 pour la promotion de cet évènement sportif continental organisé par l’Egypte est générale. Ca se voit d’ailleurs dès l’embarquement pour l’Egypte à bord d’avions de la compagnie aérienne égyptienne qui a enveloppé les sièges de ses avions de slogans de la CAN et diffusé des chansons glorifiant les Pharaons.

. La ville de Suèz s’es mise à l’heure de la CAN (21 juin-19 juillet). Ses rues se sont parues de leurs plus beaux atours avec des photos et affiches géantes de TUT, mascotte de la CAN, ainsi que des drapeaux des pays du groupe E domiciliés à Suez. Les efforts déployés par les autorités locales au niveau de la propreté de la ville et du réaménagement des routes se fait également ressentir.

. La ville de Suèz, qui compte 550.000 habitants, accuse un manque au niveau de la capacité d’accueil des hotels, ce qui a compliqué la tache à plusieurs de ses hotes parmi les supporters des équipes du groupe E.

. Plusieurs habitants de la ville de Suèz se sont exprimés heureux d’accueillir la sélection tunisienne, affirmant leur soutien total aux Aigles de Carthage. Plusieurs citoyens rencontrés ont affirmé que le public sportif de la ville de Suèz va assister au premier match du groupe E entre la Tunisie et l’Angola et va encourager le onze tunisien et ce “pour les yeux de Ferjani Sassi”, à titre de plaisanterie, puisque ce joueur est très populaire chez les habitants de la ville dont la plupart sont des supporters de Zamalek.

. Les travaux de réaménagement et d’entretien se poursuivent au stade de Suèz qui abritera les matches de la sélection tunisienne, jusqu’à une heure tardive de la nuit. Plusieurs équipes techniques travaillent d’arrache-pied pour que le stade soit fin prêt avant le coup d’envoi de la CAN.

. Le centre des médias du stade de Suèz ouvrira ses portes dimanche pour les journalistes qui assisteront aux dernières séances d’entrainements des quatre sélections du groupe E, à la veille du coup d’envoi de la compétition, lundi, avec les matches Tunisie-Angola et Mali-Mauritanie.

Les journalistes chargés de couvrir les rencontres du groupe E de la coupe d’Afrique des nations recevront ce vendredi leurs accréditations, après l’arrivée du représentant de la confédération africaine de football.

