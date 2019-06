Ligue 1 (26e et dernière journée) : L’arbitre Dorsaf Gonouati dirigera le match Espérance-CA Bizertin

La direction nationale d’arbitrage a désigné l’arbitre Drsaf Gonouati pour diriger le match Espérance de Tunis-CA Bizertin, prévu ce samedi à Radès pour le compte de la 26e et dernière journée de la Ligue 1 du football professionnel.

L’équipe espérantiste, rappelle-t-on, recevra, à l’occasion de ce match, le trophée de champion de Tunisie qu’elle s’était assuré depuis deux journées.

Programme de la 26e dernière journée

Samedi 15 juin (tous les matches à partir de 16h00):

A Radès : Espérance ST – CA Bizertin

A Sousse : Etoile du Sahel – Club Africain

A Sfax : CS Sfaxien – US Ben Guerdane

A Gabès : AS Gabes – JS Kairouan

A Monastir : US Monastir – Stade Gabesien

A Hammam-lif : CS Hammam-Lif – Stade Tunisien

A Kébili : ES Metlaoui – US Tataouine