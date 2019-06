Tunisie : Le PDL ne s’alliera à aucune partie avant les élections (Abir Moussi)

“Le Parti destourien libre (PDL) ne s’alliera, avant les élections, à aucune partie et participera aux prochaines échéances électorales avec ses propres listes”, a déclaré à la TAP, la présidente de ce parti, Abir Moussi en marge d’un meeting organisé, dimanche, à Kairouan.

Elle a ajouté qu’à la lumière des résultats du scrutin, son parti fera des alliances avec ceux qui ont voté pour un gouvernement sans quotas partisans et sans “khwanjiya” (fréristes).

Moussi a, encore, indiqué que son parti sera présent dans toutes les circonscriptions électorales et que son objectif, lors des prochaines élections, est de remporter le plus grand nombre de sièges au parlement et de former un véritable gouvernement composé de compétences nationales qui se penchera sur l’examen des dossiers économiques et sociaux brûlants.

Répondant aux campagnes visant à porter atteinte à l’image du parti et à son poids, Moussi a déclaré que sa participation avec les bases du PDL à des meetings organisés dans toutes les régions du pays constitue la meilleure réponse à ces campagnes de dénigrement, faisant savoir que le parti compte actuellement, 30 mille adhérents.

Concernant le programme électoral du parti, Moussi a souligné que toutes les mesures urgentes seront prises pour mettre fin à tous les déséquilibres financiers.

Elle a ajouté que des mesures visant à réduire le taux d’inflation ont été élaborées par des experts. Ces mesures, a-t-elle dit, seront accompagnées d’une politique globale de mobilisation des ressources financières, notamment en devises, de la reprise de l’activité dans des secteurs vitaux et de la polarisation des investissements.

La priorité absolue sera accordée, a-t-elle dit, aux constantes de l’Etat de l’indépendance, à savoir les systèmes publics de santé et d’éducation tout en demeurant ouvert sur le secteur privé dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture et autres, compte tenu de la complémentarité des rôles entre l’Etat et le secteur privé.

Au sujet du financement du PDL, Moussi a affirmé qu’il provient, uniquement, des militants du parti.