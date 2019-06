Ouverture demain 10 juin du Festival du Film européen en Tunisie avec une comédie de la Roumanie

Après quelques années d’absence, le festival du film européen en Tunisie affiche son retour du 10 au 16 juin 2019, avec la projection à l’ouverture demain à la Cinémathèque (Cité de la Culture), du long métrage “Two Lottery Tickets” (2016) de Paul Negoescu, réalisateur, scénariste et producteur roumain, d’après l’oeuvre originale d’Ion Luca Caragiale (1852-1912), considéré comme le plus grand dramaturge de la Roumanie et l’un de ses plus grands écrivains.

De son titre original “Douwa Lozuri”, le film “Deux billets de lotterie” est “une comédie roumaine qui raconte l’histoire comique de personnes désespérées qui vont recourir à la solution rêvée par tous quand on a rapidement besoin d’argent et simplement – jouer à la loterie” (Synopsis). Ce film a été nominé à la semaine du Cinéma roumain à Paris en 2017, une année après sa sortie et a remporté le prix du public GOPO 2017 (Gopo Awards sont des prix nationaux du film roumain). Avec ce film “à petit budget, le réalisateur Paul Negoescu livre un road movie très divertissant, qui, en chemin, non seulement témoigne des difficultés sociales, mais donne aussi un aperçu profond de l’âme roumaine” lit-on sur le site du festival du film roumain de Toulouse.

La Roumanie, qui assure la Présidence du Conseil de l’Union européenne, aura ainsi la place d’honneur au cours de cette nouvelle édition du festival qui sera rehaussée par la présence de la critique de cinéma roumaine Irina Margareta Nistor, l’une des personnalités les plus actives de l’industrie cinématographique de son pays. En 2012, elle a lancé le festival “Psychanalyse et Cinéma”. Elle est régulièrement membre de nombreux jurys de festivals cinématographiques. Une rencontre sera organisée avec Irina Margareta Nistor, autour du thème de la résistance à la culture officielle sous la dictature, mardi 11 juin 2019 à 10h00 à la salle Sophie El Gouli (Cité de la Culture).

Pour cette édition 2019 du festival du film européen, absent de la scène culturelle tunisienne depuis 2014, les cinéphiles auront l’occasion de voir à la Cinémathèque tunisienne des oeuvres de cultures différentes avec au programme 12 films illustrant la production européenne récente.

Des films coproduits par 16 pays européens, traiteront de thématiques actuelles, comme les migrants en Sicile avec “Stranger In Paradise ” de Guido Hendrikx, la justice transitionnelle en Espagne avec “The Silence Of Others de Almudena Carracedo et Robert Bahar” ou la jeunesse entre tradition et modernité avec “Sami Blood” de la jeune cinéaste et scénariste suédoise Amanda Kernell.

Pour les fidèles, avertis, curieux et cinéphiles, les œuvres sélectionnées sont dans la majorité sous-titrées en arabe, et ce, dans l’objectif de faciliter leur diffusion dans des régions en dehors de la capitale Tunis, à partir du 16 juin 2019. La première destination sera la maison de la culture “Ahmad Ibn Abi Dhiaf” de Siliana.