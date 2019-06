Tunisie : Chahed devra choisir entre son poste ou sa candidature (A. Harouni)

Le président du Conseil de la choura, Abdelkarim Harouni, demande au chef du gouvernement de clarifier sa situation sur l’éventualité de sa candidature à l’élection présidentielle.

Harouni précise que Chahed devra choisir entre la candidature ou la présidence du gouvernement et cela dans le but d’améliorer la situation économique et afin d’être plus efficace dans la lutte contre la corruption.

Abdelkarim Harouni assure que le chef du gouvernement a la mission de préparer un terrain favorable aux prochaines élections, présidentielle et législatives, rapporte Assarih.