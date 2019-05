Des passages nuageux sur l’ensemble du pays seront progressivement abondants l’après-midi sur le centre Ouest. Vent de secteur Ouest assez fort de 30 à 40 km/h près des côtes nord et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer agitée sur le nord et peu agitée ailleurs et les températures seront en hausse et les maximales seront comprises entre 23 et 28 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 28 et 33 degrés ailleurs.