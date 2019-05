Tunisie : 166 locaux devraient fermer leurs portes pour non respect des conditions sanitaires

Les équipes du contrôle sanitaire ont proposé, au cours de la période passée du mois de ramadan, la fermeture de 166 des locaux et entreprises de vente de produits alimentaires qui n’ont pas respecté les critères et conditions de préservation de la santé, a indiqué le ministère de la Santé.

Elles ont levé au cours de la même période 5137 infractions sanitaires lors de plus de 6 mille visites d’inspection aux entreprises et locaux de vente des produits alimentaires.

Ainsi, 41 tonnes 179 kg de ces produits ont été saisies, en plus de 5645 litres de lait et de boissons gazeuses, 11911 yaourts périmés et 400 unités de jouets pour enfants. Par ailleurs, plus de 4 mille échantillons de produits alimentaires ont été soumis à des analyses dans des laboratoires pour vérifier leur validité de consommation.