Tunisie : L’UGTT appelle à l’ouverture d’une enquête sur l’organisation de voyages en Israel par une agence agréée

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé vendredi à l’ouverture d’une enquête sur l’organisation de voyages en Israel par une agence de voyages tunisienne, soulignant la nécessité de lui retirer son agrément.

Dans un communiqué publié sur sa page ” facebook “, l’UGTT précise qu’après vérification des données, il s’est avéré que l’agence de voyages en question organise depuis des mois des voyages touristiques en Israel via la Jordanie et Al Qods occupée et ce, en coordination avec des parties israéliennes outre sa programmation d’un voyage pour la période du 27 mai au 03 juin 2019 en Jordanie et en Palestine.

L’UGTT se dit engagée à interdire ce genre d’activités et à suivre les responsables de ces voyages appelant tous les syndicalistes à participer massivement au mouvement de protestation organisé par les campagnes de boycott tunisiennes aujourd’hui devant le siège de l’agence en question.