Tunisie : Nidaa Tounes étudie la question de rassembler de nouveau les personnalités historiques du mouvement

Le président du bureau politique du mouvement Nidaa Tounes “camp de Hammamet”, Adel Jarboui a déclaré, mercredi, que le bureau, réuni hier, a étudié la question de rassembler de nouveau les personnalités historiques qui ont fondé Nidaa tout en les invitant à adhérer au parti.

La réunion a abordé aussi la question de rassembler la famille politique centriste et les préparatifs pour les prochaines échéances électorales, a-t-il indiqué à l’agence TAP, faisant état des concertations en cours et d’un rapprochement avec le mouvement Machrou Tounes et le parti Al-Badil.

A la question de savoir si Salma Elloumi rejoindra le “camp de Hammamet”, le président du bureau politique a indiqué qu’elle était présente à la réunion d’hier. “Salma Elloumi est toujours membre du bureau politique de Nidaa tounes, seulement les pressions qu’elle subit l’empêchent de faire valoir sa position”.

“Elle aura le poste et le respect qu’elle mérite dans le parti”, a-t-il affirmé.

Salma Elloumi avait présenté, mardi, sa démission de la direction du cabinet présidentiel. Elle avait été nommée à ce poste en novembre 2018.

Dans un poste publié sur sa page officielle Facebook, la ministre démissionnaire a estimé que ” la situation sociale, économique et plus encore politique, l’a poussé à la démission pour se consacrer à la concrétisation d’un objectif crucial pour la Tunisie, celui de contribuer à rassembler la famille centriste progressiste, à unifier ses rangs et à mettre un terme à sa fragmentation et à sa division avant qu’il ne soit trop tard “.

Deux directions avaient émané du congrès électif de Nidaa Tounes, organisé les 6 et 7 avril dernier à Monastir et dont les travaux ont été émaillés de conflits. Sofiène Toubel a été élu président du comité central de Nidaa Tounes, à Hammamet, alors que Hafedh Caïd Essebsi a été porté à la tête de ce même comité, à Monastir.