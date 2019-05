Tunisie : Les retraités en sit-in pour revendiquer la majoration de leurs pensions

Des retraités adhérents à la fédération générale des retraités relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont observé mardi matin un sit-in à la place de la Kasbah à Tunis pour revendiquer la majoration de leurs pensions et la mobilisation des ressources financières nécessaires aux caisses sociales pour qu’elles puissent verser les pensions de retraite dans les délais fixés.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Abdelkader Naceri, secrétaire général de la fédération a souligné que les retraités revendiquent l’application à effet rétroactif de l’augmentation dans le salaire minimal garanti annoncé par le chef du gouvernement le 1er mai dernier surtout que les 700 mille retraités n’ont pas bénéficié d’augmentation de leurs pensions depuis 2017.

Il a, en outre, signalé que le sit-in vise également à faire pression sur le gouvernement afin qu’il mobilise les ressources financières nécessaires au versement des pensions dans leurs délais fixés.

Dans ce contexte, il a estimé qu’il est inconcevable que les retraités soient obligés de se déplacer plusieurs fois par mois pour avoir leurs pensions qui sont un droit et non pas un don de l’Etat.

Selon lui, ces déplacements multiples et inutiles sont une atteinte à leur dignité. Naceri a fait remarquer que le sit-in fait suite aux différents mouvements de protestation observés depuis 2017 et qui se poursuivront, parallèlement aux négociations en cours entre le gouvernement et la fédération, et ce, jusqu’à la satisfaction des revendications des retraités.