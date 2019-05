Tunisie : Ennahdha appelle à l’accélération de la promulgation de la loi relative à l’Instance de la communication audiovisuelle

Le mouvement Ennahdha a dit, jeudi, regretter le fait que l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas parvenue à l’élection de l’Instance de la communication audiovisuelle (ICA) avant la fin de la mission de la HAICA comme prévu par la Constitution .

“Cela est de nature à rendre plus complexe le paysage audiovisuel et est susceptible de faire l’objet de surenchères et de tractations”, estime Ennahdha dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son bureau exécutif mercredi.

Il est impératif d’accélérer la promulgation de la loi relative à l’Instance de la communication audiovisuelle, souligne le parti.

Dans un tout autre registre, Ennahdha demande à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) “de prendre les mesures nécessaires afin de surmonter les entraves liées à l’inscription des électeurs à l’étranger”.

Le mouvement réclame également une clarification de la part de l’instance électorale sur le fait “qu’il y ait eu des enregistrements automatiques comme le laissent entendre certains témoignages sur les réseaux sociaux”.

Le but est, selon le mouvement, de “préserver l’opération électorale et d’en garantir la transparence et la crédibilité”.

Sur un autre plan, Ennahdha a salué les efforts des forces sécuritaires et militaires visant à lutter contre les éléments terroristes retranchés sur les hauteurs du pays, citant la neutralisation de trois éléments terroristes samedi dernier à Sidi Ali Ben Aoun à Sidi Bouzid.