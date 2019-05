La victoire de Liverpool saluée par la presse britannaique comme le “miracle d’Anfield”

L’écrasante victoire de Liverpool face à Barcelone (4-0) en Ligue des champions a naturellement fait la une de couverture et d’arrière-plan des journaux britanniques mercredi, la plupart abordant un thème similaire au titre du Daily Mail: “Miracle of Anfield” (miracle d’Anfield).

“Un miracle d’Anfield retranscrit à partir de pages de pure fantaisie”, lit-on dans le compte-rendu du match dans The Independent, tandis que The Guardian titrait “Out of this world” (hors de ce monde), rapporte l’agence Reurters.

La victoire sensationnelle du club de Merseyside aux dépens de ce que certains experts ont décrit comme l’un des meilleurs adversaires de l’ère moderne lui a permis de remonter la défaite de 3-0 en demi-finale aller.

Il y avait quelques suggestions que Liverpool avait dépassé le “miracle d’Istanbul”, quand le club a également avait remonté une défaite de trois buts pour battre l’AC Milan dans la finale de la Ligue des champions 2005 et remporter son cinquième titre européen.

Les rencontres européennes à Anfield ont une atmosphère particulière qui remonte à beaucoup plus loin et certains ont suggéré que le bruit généré par un stade comble, combiné avec le côté agressif de Juergen Klopp, avait déstabilisé les champions d’Espagne.

“C’est le cadeau de Liverpool: oublier tout ce que vous pensiez savoir sur le football et les footballeurs, vous emmener – mentalement et physiquement – dans un endroit que vous ne connaissez pas et où vous n’avez jamais voulu aller”, écrit Jonathan Liew dans The Independent. .

Il y avait beaucoup d’éloge pour l’esprit et la confiance en soi que Klopp avait insuflés à son équipe, l’Allemand ayant même été pardonné de faire preuve de ridicule en louant ses joueurs après le match.

“Juergen Klopp fait croire à Liverpool qu’il peut accomplir l’impossible”, a écrit Matt Dickinson dans The Times. “Cela ne dérangeait personne que Juergen Klopp lâche la f-Bomb en direct à la télévision”.

“Après cela, il aurait pu se déshabiller et courir autour d’Anfield avec son pantalon baissé et tout cela aurait semblé faire partie de son charme maniaque germanique. Avec ce sourire et ce ballon de football, il peut se permettre n’importe quoi.”

Trent Alexander-Arnold a été longuement salué pour la rapide improvisation dans le tir de coner qui a pris de court la défense barcelonaise et permis d’inscrirer le quatrième but décisif par l’attaquant remplaçant Divock Origi.

“79 minutes s’étaient écoulées, l’équipe la plus célèbre de l’ère moderne avait été réduite à un groupe de spectateurs en chemise jaune”, a écrit Barney Ronay dans The Guardian.

“Une saison de Ligue des Champions qui semblait centrer sur un autre sacre pour Lionel Messi avait été brisée. Ce sera plutôt Liverpool à Madrid le premier jour de juin pour un autre coup à l’utlime stade de la compétition”.

Le site Internet du quotidien sportif espagnol AS reprent en tête une citation de l’attaquant argentin Messi “C’était un film d’horreur”, tandis que l’édition concurrente de Marca publiait “L’échec épique de Barcelone à Anfield”.

Après que Klopp et ses joueurs se soient retrouvés, certains en larmes, pour célébrer la victoire avec une interprétation de l’hymne du club “Vous ne marcherez jamais seul”, il a été laissé à Martin Samuel du Daily Mail de faire remarquer que le travail n’était pas encore terminé.

“On avait l’impression que c’était le moment auquel il travaillait depuis le jour où il avait mis les pieds dans le Merseyside”, a-t-il écrit à propos de Klopp.

“Cet esprit. Cette cohésion. Cette performance.

Cette passion, cette émotion: tout était là, jusqu’à la dernière goutte de ce qu’il voulait réaliser.

“Et pourtant, il reste encore un long chemin à parcourir.” Liverpool affrontera Tottenham Hotspur ou l’Ajax Amsterdam en finale le 1er juin.