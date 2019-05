Compétitions : La programmation des matchs en nocturne dépend des autorités sécuritaires et administratives (FTF)

La Fédération tunisienne de football (FTF) a justifié l’absence de programmation en nocturne des matchs de Ligue 1 et de la coupe de Tunisie pendant le mois de ramadan par des contraintes administratives et sécuritaires.

“La Ligue nationale de football professionnel et la Fédération tunisienne se sont employées à la programmation les rencontres de ligue 1 et de coupe de Tunisien après la rupture du jeune dans les stades dotés d’éclairage mais cette programmation n’a pas été rendue possible après le refus des autorités administratives et sécuritaires concernées, notamment le gouverneur de Ben Arous et le directeur du district de sécurité de Ben Arous”, a précisé la FTF dans une mise au point publiée lundi sur sa page officielle.

“La Fédération et la Ligue réaffirment leur disposition totale à programmer le reste des rencontres de la saison en nocturne sans aucune condition, mais l’accord final reste du ressort des autorités sécuritaires et administratives de la région”, ajoute la FTF.

La Fédération a décidé de procéder à une mise à jour de la compétition avant de faire disputer le reste des journées du calendrier afin notamment de ” maintenir la crédibilité du championnat de Ligue 1 de football pour les confrontations ayant des retombées directes en tête et bas du classement”.

Sept rencontres en retard, dont trois matchs de coupe de Tunisie, doivent se dérouler du mercredi 8 mai au mercredi 15 mai, soit neuf jours après le début de Ramadan, avant de faire disputer le reste du calendrier de Ligue 1 qui en est à sa 21e journée.

Cinq journées restent encore à disputer.