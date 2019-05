Tunisie : Le président du parlement honore plusieurs journalistes

A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui coïncide cette année par le troisième anniversaire de la création du centre de presse à l’hémicycle du Bardo, Mohamed Ennaceur, président du parlement, a honoré à plusieurs journalistes ayant assuré, régulièrement, la couverture des travaux de l’Assemblée.

Dans une allocution, Ennaceur a indiqué que la liberté de la presse, d’expression et d’opinion constitue un acquis “majeur” et “précieux” pour les journalistes et tous les Tunisiens.

Il a salué les efforts des journalistes dans la couverture des différents travaux du parlement (commissions, plénières et journées d’études académiques).

Le président du parlement a fait observer que les journalistes ont assisté à l’adoption de plusieurs lois importantes, relevant que la lenteur observée parfois au niveau des travaux, est imputable au temps accordé aux groupes parlementaires pour parvenir à un compromis sur certaines lois à l’instar de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

De leur côté, les journalistes ont affirmé n’avoir subi aucune pression lors de l’accomplissement de leur mission à l’intérieur du parlement.

Les journalistes décorés par le président du parlement appartiennent aux différents médias publics et privés, presse écrite nationale et étrangère, chaines de télévision, agences de presse et stations radio.

Des certificats d’Honneur et le texte de la Constitution de 2014 dans une édition élégante ont été remis aux journalistes.