Tunisie : Les transporteurs de carburants observent une grève de trois jours

Les transporteurs de carburants observent à partir de demain, jeudi 2 mai 2019 jusqu’au samedi 4 mai, une grève de trois jours pour revendiquer la signature de l’avenant portant sur l’augmentation des salaires au titre de 2018 et 2019, a annoncé, mercredi Mohamed Ali Boughdiri, secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT).

La grève a pour but de revendiquer le droit des transporteurs du carburant à une augmentation de leurs salaires et à un classement du secteur du transport du carburant sur la liste des métiers de transport des produits dangereux, a-t-il déclaré à l’agence TAP.

La séance de réconciliation tenue hier au siège de la direction générale de l’inspection du travail et de la conciliation de Tunis, entre la fédération générale du transport et la chambre syndicale avec les présidents des chambres syndicales du secteur des transports de marchandises et de carburant sur les routes relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), n’a parvenu à aucun accord, ni avancement concernant la satisfaction des revendications présentées par les transporteurs de carburant.

La fédération générale du transport avait observé une grève générale les 12 et 13 avril dernier pour revendiquer le classement du transport du carburant sur la liste des produits dangereux afin de profiter des avantages sociaux de cette catégorisation outre la signature de l’avenant du secteur du transport des marchandises.