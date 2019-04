Cannes2019 : Mohamed Dhrif et Ahmed Hafiane nominés pour les Critics Awards de l’ACC

Les deux acteurs tunisiens Mohamed Dhrif et Ahmed Hafiane sont nominés pour le prix du meilleur acteur de la 3ème édition de The Critics Awards de l’Arab Cinema Center (ACC), qui aura lieu en marge du Festival de Cannes 2019 prévu du 14 au 25 mai prochain.

Mohamed Dhrif est nominé pour son rôle dans le film “Mon Cher enfant” (Weldi) réalisé par Mohamed Ben Attia et Ahmed Hafiane pour son rôle dans le film “Fatwa” réalisé par Mahmoud Ben Mahmoud.

Les Critic Awards de l’ACC sont décernés à la meilleure fiction, au meilleur documentaire, au meilleur scénario, au meilleur réalisateur, au meilleur acteur et à la meilleure actrice.

Cinq Tunisiens sont au jury en l’occurrence Ikbal Zalila, Lamia Guiga, Mohamed Boughalleb, Narjess Torchani et Tarek Ben Chaabane. Ils figurent parmi une liste de 75 membres d’un jury international représentant 34 pays qui sont généralement parmi les critiques.

Les prix de la critique du Centre arabe du cinéma (ACC) est une compétition annuelle qui récompense des films et des professionnels du cinéma dans six catégories différentes. Les œuvres sélectionnées sont souvent de nouvelles productions arabes qui se sont distinguées dans les festivals et manifestations cinématographiques internationales et régionales.

Pour les deux éditions précédentes des Critics Awards, prix initiés en 2017, la Tunisie avait eu deux récompenses aux Critics Awards 2017 et 2018 avec respectivement le prix du meilleur acteur et le prix de la meilleure actrice. Majd Mastoura a été primé pour son rôle dans la fiction “Hedi” de Mohamed Ben Attia et Mariem al Ferjani pour son rôle dans la fiction “La belle et la meute” de Kaouther Ben Hania.

Sur son site, l’ACC se présente comme étant “la première plateforme mobile qui œuvre à promouvoir l’industrie du film arabe” pour une meilleure visibilité dans les festivals locaux, régionaux et internationaux. L’objectif est d’établir des liens entre professionnels, de renforcer la présence du cinéma de la région et de faciliter et la distribution du film arabe de par le monde à travers un meilleur réseautage.