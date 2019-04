La poésie de Chebbi au cœur du colloque arabe sur la Littérature des oasis et du Sahara à Tozeur

La 2ème édition du colloque arabe sur la Littérature des oasis et du Sahara sur le thème “L’environnement culturel à l’époque de Chebbi” a ouvert samedi ses travaux qui se poursuivent deux jours à Tozeur.

La tenue de ce colloque coïncide avec la célébration cette année des 110 ans de la naissance du grand poète Abou Al Kacem Chebbi, natif de la région de Tozeur (1909-1934) .

Au programme du colloque, plusieurs interventions d’écrivains et auteurs autour de l’impact de l’environnement culturel et social dans la poésie de Chebbi. La séance inaugurale a été axée autour de trois thèmes principaux partant de l’arrivée de Chebbi à la Capitale et son intégration à la mosquée Zitouna pour poursuivre ses études dans ce temple de l’enseignement supérieur à l’époque.

Les conférenciers ont par la suite abordé la période durant laquelle le poète suivait son père dans ses déplacements incessants en tant que juge affecté tantôt en ville tantôt à la compagne. L’autre phase dans la vie de Chebbi était celle dans sa ville natale qui de l’avis des intervenants n’a pas bénéficié de l’intérêt requis de la part des critiques littéraires.

A leur avis, la région était un environnement incubateur pour l’action culturelle et politique duquel sont nés beaucoup d’homme de Lettres. Ils ont fait référence aux déplacements fréquents du poète qui ne se sont arrêtés que deux ans juste avant sa mort et le cadre familial qui avait favorisé l’oeuvre créative de Chebbi.

Selon l’écrivain Chedli Essaker, Chebbi était largement influencé par les expériences poétiques notamment de ses contemporains en Tunisie, comme Ali Douagi, Mustapha Kraif, Mohamed Alioui, ainsi que les poètes à l’étranger surtout la vague du romantisme apparu chez les poètes du Machrek arabe.

Chebbi est présenté comme un créateur distingué par sa poésie qui instaurait une nouvelle école rompant avec la poésie traditionnelle. L’écrivain a évoqué un homme patriotique habité par les questions humaines de son époque et un poète doté d’un esprit critique dont les textes trouvent leur inspiration dans la réalité.

Des questions autour du projet de modernisation à l’époque de Chebbi et la perception de sa poésie traduite auprès du lectorat en Espagne et en Amérique Latine, ont également été au centre des interventions et débats dans le cadre de cette première journée du colloque.